Galatasaray Ugochukwu Transferini Bitiriyor: İşte Maliyeti
Galatasaray, orta saha oyuncusu Ugochukwu'nun transferinde önemli mesafe kat etti. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralık transfer için anlaşmaya vardı.
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk transfer hamlesinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferi için kulübü Burnley ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Transfer haberleriyle bilinen Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.
MALİYETİ DE BELLİ OLDU
Anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olacak. Haberde, satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis bedelinin 30 milyon euronun altında kalacağı ifade edildi.
Merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapabilen Nijerya asıllı Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.