Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı

Galatasaray kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, eski oyuncusu Lemina'yı transfer etti. Anlaşmanın 1,5+1 yıllık olduğu bildirildi.

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Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı

Süper Lig ekibi Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken eski yıldızı ile yeniden anlaştı.

Transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir haftalık süre kalırken Galatasaray Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mario Lemina’nın bu akşam istanbul’a gelmesi bekleniyor. Gabonlu futbolcu ile Galatasaray arasındaki 2,5 yıllık anlaşmanın, 1,5+1 yıl şeklinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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