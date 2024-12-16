Galatasaray - Trabzonspor Maçında İlk Düdük Çaldı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Barış Alper.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 1-1 TRABZONSPOR

21' Barış'ın sağ kanattan açtığı ortada Mertens, penaltı noktasının az gerisinden şutunu çekti fakat kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

17' GOL | Ozan Tufan ile orta alanda başlayan atakta, Ozan, orta sahanın solunda yer alan Nwakaeme'ye yerden bir pas verdi. Nwakaeme, bekletmeden topu sağ kanatta bulunan Cham'a aktardı. Cham, ceza sahasına doğru etkili bir orta yaptı. Kale yakınında iyi yükselen Ozan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15' Serdar Saatçı, rakip yarı alanın sağında Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Kullanılan köşe vuruşunda Nwakame topa kafayla hamle yaptı ancak top yandan dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

11' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

10' İKİ GÜZEL HAREKET! Mendy'nin ceza yayı solundan sağ ayak içiyle vurduğu şutu Muslera, parmaklarının ucuyla çeldi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' GOL | Kaan Ayhan savunmadan hücum bölgesine doğru uzun bir top attı. Barış Alper, sağ kanatta topla buluşarak ceza yayının sağında bulunan Yunus'a pasını verdi. Yunus, yaydan ceza sahasına hareketlenen Mertens'e harika bir ara pas attı. Mertens, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

6' Sallai'in sol kanattan içe çekip vurduğu şut savunmadan sekerek dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi