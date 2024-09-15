Galatasaray, Tartışmalı Sponsorluğu KAP'a Bildirdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşısına yeni forma sırt sponsoru olan meritking.news reklamıyla çıktı.

Yasa dışı bahis sitesinin haber sitesi olarak faaliyet gösteren meritking.news, kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Galatasaray yönetimi, "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasa dışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" ifadelerini kullanmıştı.

NET HOLDİNG'TEN GALATASARAY'A TEPKİ GELMİŞTİ

Merit'in isim hakkı elinde olan Net Holding'ten de konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasadışı bahis sitesi işleten meritking.news sahipleriyle uzun yıllardır davalık olduklarını ifade ederek, "Galatasaray yetkililerine de gerekli bilgilendirme ve ihtarname gönderilecektir" demişti.

GALATASARAY, TARTIŞMALI SPONSORLUĞU KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, tartışılan sponsor meritking.news'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan bildiride, ''Şirketimiz ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber web sitesi kanalı olan "Meritking.news" markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024/25 ve 2025/26 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde Galatasaray erkek futbol takımımızın Türkiye Trendyol Süper Ligi ve Türkiye Ziraat kupasında oynayacağı maçlarda forma sırtı ve sair reklam ve tanıtım haklarını içeren yıllık 3.155.000 Amerikan Doları + KDV tutarında sponsorluk ve reklam anlaşması imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.