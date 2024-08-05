Galatasaray Tarihinin En Pahalı Transferi İlk Kez Konuştu: Birbirimiz İçin Yaratılmışız

Galatasaray kulüp tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara, yeni evinde yaptığı ilk açıklamada, "Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" diye konuştu.

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Galatasaray Tarihinin En Pahalı Transferi İlk Kez Konuştu: Birbirimiz İçin Yaratılmışız

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Norwich City'den 18 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, imza sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

REKOR BONSERVİSLE JARDEL'İ GEÇTİ

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin euro ücret ödeneceği ifade edildi.

Sara, 18 milyon euroluk transfer bedeliyle, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçti ve sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Kaynak: Ajanslar

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