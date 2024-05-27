Galatasaray taraftarlarında Mehmet Büyükekşi'ye 'ıslıklı' tepki

Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 'ıslıklı' tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarlarında Mehmet Büyükekşi'ye 'ıslıklı' tepki

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda taraftarlarının coşkulu desteğiyle düzenlenen şampiyonluk kutlamasında, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular şampiyonluk kupasını taraftarlarla birlikte havaya kaldırdı.

Kutlama sırasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye davet edilmesiyle birlikte taraftarlar ıslık ve yuhalamalara başladı.

TEPKİLER SOSYAL MEDYADA DA YANKI BULDU

Galatasaray taraftarlarının Büyükekşi'ye tepkisi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok taraftar, Büyükekşi'ye yönelik tepkisini Twitter ve Instagram gibi platformlarda dile getirdi.

Yaşanan olaya ilişkin TFF veya Galatasaray Kulübü tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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