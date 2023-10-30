Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Muslera için kararını verdi

Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek Muslera için kararını verdi

Galatasaray'a 2011-12 sezonunda transfer olduğu günden bu yana 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımın efsaneleri arasına girdi. 37 yaşındaki Uruguaylı kaptanın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Muslera ile sözleşme konusunu henüz görüşmediklerini ifade etmişti. Erden Timur, Muslera'nın kariyerinin sonunda Uruguay'da bazı planlarının olduğunu açıklamıştı. Fernando Muslera da yeni kontrat hakkında konuşmazken sarı-kırmızılı yönetim efsane kaleci hakkında son kararını verdi.

KARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde Aslan’ın, Fernando Muslera ile sözleşme uzatacağı öğrenilmişti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldivenin, bu gelişme üzerine hiçbir kulüp ile görüşmediği ve Cim Bom’u beklemeye başladığı bildirildi. Fanatik'in haberine göre; bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor.

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