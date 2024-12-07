Galatasaray Sivas'ta Coşkuyla Karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, maç için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızı taraftarlar havalimanında takımlarını büyük bir coşkuyla karşıladı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak lider Galatasaray, Sivas'a ulaştı. İstanbul'dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaray taraftarları çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray Sivas'ta Coşkuyla Karşılandı - Resim : 1

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip, havalimanından tezahüratlarla ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray Sivas'ta Coşkuyla Karşılandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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