Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: İlk 11'ler Belli Oldu
Bugün saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor.
İlk 11'ler:
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.
