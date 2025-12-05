Galatasaray, Samsunspor Karşısında Önde: RAMS Park'ta Ağlar Üç Kez Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1' Maçta ilk düdük çaldı.

8' İlk gol Galatasaray'dan! Organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Leroy Sane, çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını öne geçirdi.

22' Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

29' Gol! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte süratlenen Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Victor Osimhen, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Samsunspor'da ise Eyüp Aydın çıktı, Ntcham girdi.

56' Gol! Samsunspor farkı 1'e indirdi! Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç, Abdülkerim'e attığı çalım sonrası ortasını yaptı. Topa kafasıyla dokunan Musaba durumu 2-1'e getiren golü attı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

