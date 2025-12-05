Galatasaray, Samsunspor Karşısında Önde: RAMS Park'ta Ağlar Üç Kez Sallandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Saat 20.00 itibarıyla başlayan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise Samsunspor bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.

Son Güncelleme:
Galatasaray, Samsunspor Karşısında Önde: RAMS Park'ta Ağlar Üç Kez Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1' Maçta ilk düdük çaldı.

8' İlk gol Galatasaray'dan! Organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına giren Leroy Sane, çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını öne geçirdi.

22' Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

29' Gol! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte süratlenen Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Victor Osimhen, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Samsunspor'da ise Eyüp Aydın çıktı, Ntcham girdi.

56' Gol! Samsunspor farkı 1'e indirdi! Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç, Abdülkerim'e attığı çalım sonrası ortasını yaptı. Topa kafasıyla dokunan Musaba durumu 2-1'e getiren golü attı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

Süper Lig'de 15'inci Haftanın Hakemleri AçıklandıSüper Lig'de 15'inci Haftanın Hakemleri AçıklandıSpor
Galatasaray’dan Yasin Kol Hamlesi!Galatasaray’dan Yasin Kol Hamlesi!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Samsunspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi heyecanı! Gruplar Belli Oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı
Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: İlk 11'ler Belli Oldu Galatasaray-Samsunspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'