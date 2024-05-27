Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede yapılacak? Bilet Fiyatları ne kadar?

Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyonlukla tamamladı. 38. haftada Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Süper Lig 2023-2024 sezonu sona erdi ve Galatasaray şampiyon oldu. Sarı kırmızılı ekip, sezonun son maçında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek toplamda 102 puanla sezonu tamamladı. Taraftarlar, Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını alacağı tören ve kutlama detaylarını araştırıyor.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu. Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek olan Şampiyonun Gala Gecesi ile kutlayacak. Bu görkemli gece, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak.

Gala gecesinde DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık gösterileri, konfeti ve piroteknik şovların yanı sıra drone gösterisi de yer alacak. Taraftarlar için unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefleyen Galatasaray, kupa töreni ile bu özel sezonu taçlandıracak.

GS Şampiyonluk Kutlamaları Bileti Ne Kadar, Nereden Alınır?

Galatasaray’ın Şampiyonun Gala Gecesi kutlamaları için biletler, passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden GS logolu Passolig kartı sahiplerine satışa sunuldu. İşte bilet fiyatları:

- Doğu Batı VIP Tribünler: ₺1.000

- Doğu-Batı Alt Tribün: ₺500

- Doğu-Batı Üst Tribün: ₺250

- Kuzey-Güney Kale Arkası: ₺150

Galatasaray taraftarları, bu özel gecede yer almak için biletlerini hızla tükenmeden temin etmeli. Şampiyonluk kutlaması, taraftarlar ve takım için unutulmaz anılarla dolu bir gece olacak. Bu büyük başarıyı kutlamak için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta buluşalım!