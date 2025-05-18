Galatasaray Şampiyonluk İçin Sahada: Mücadelede İkinci Gol Geldi
Trendyol Süper Lig’in 36.haftasında lider Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor’u ağırlıyor.
Süper Lig’de şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.
Galatasaray, bu karşılaşmadan en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
İşte dev maçın ilk 11'leri:
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus Akgün, Sara, Osimhen
Kayserispor: Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon
CANLI | GALATASARAY 2-0 KAYSERİSPOR
29' GOL | Barış Alper Yılmaz, farkı ikiye çıkaran golü attı.
26' Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
26' GOL | Osimhen'in golü ile Galatasaray öne geçti.
1' Maç başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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