Galatasaray, Rizespor'u Ağırlıyor: Hedef 4'te 4 Yapmak
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılıların hedefi 4'te 4 yapmak.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan maçı Ali Yılmaz yönetiyor. Takımlar sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.
Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı…
Galatasaray, 20. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda bulduğu golle 1-0 öne geçti.
