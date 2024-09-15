Galatasaray-Rizespor Maçında Neden 6'şar Değişiklik Yapıldı? İşte Tartışma Yaratan Durumun Sebebi

Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a gol oldu yağdı. Sarı-kırmızılıların 5-0 galip ayrıldığı karşılaşmada yaşanan bir detay kafaları karıştırdı.

Karşılaşmada takımların 6’şar değişiklik yapmasın tartışmalara neden olurken, bunun nedeni ise belli oldu.

Maçın ilk yarısında Rizesporlu Alikulov, Victor Osimhen ile girdiği hava mücadelesinde yerde kalarak, kafasına aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başına darbe alan Özbek oyuncunun 38’inci dakikada oyundan çıkınca, Çaykur Rizespor ve Galatasaray birer değişiklik hakkı daha kazanmış oldu.

Çaykur Rizespor'da değişiklikler şöyle gerçekleşti:

Alikulov, Papanikolau, Taha Şahin, Akintola, Ali Sowe ve Olawoyin'in yerine Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Jurecka ve Buljubasic oyuna girdi.

Galatasaray ise değişiklik haklarını Gabriel Sara, Mertens, Sanchez, Torreira, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kerem Demirbay, Batshuayi, Nelsson, Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Yusuf Demir’i alarak kullandı.

IFAB KURALI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tarafından geçen yıllarda düzenlenen genel kurulun ardından futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

IFAB’ın kararına göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabiliyor ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebiliyor.

Söz konusu kurala göre, bir takım bu sebeple bir değişiklik yaptığında, rakip takım da otomatik olarak bir değişiklik hakkı kazanıyor.