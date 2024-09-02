Galatasaray Resmen Açıkladı: Ismail Jakobs'u Kadrosuna Kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'un kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur."

Kaynak: İHA