Yönetimin artık Osimhen’in tutumundan rahatsız olduğunu belirten Zengi, "Galatasaray, Osimhen'den vazgeçti. Dursun Özbek ve Okan Buruk, Osimhen'in kaprislerinden bıktılar. Menajer Gardi de bu olanlardan sıkılmış durumda. Bir türlü orta noktayı bulamadı. Yüzde 90 ihtimalle Al-Hilal'e gidecek. Arapların son teklifini de geri çeviremedi. Büyük ihtimalle 45-50 milyon euro'ya imza atacak. Kimse Osimhen'i kötülemesin. Bu rakamlara hiçbir forvet yok diyemez. Avrupa'da zaten 6-7 milyon Euro teklif alabildi. Galatasaray ise 15-20'ye kadar çıktı” ifadelerini kullandı.