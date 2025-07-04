'Galatasaray Osimhen'den Vazgeçti'
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Osimhen'in kararsızlığı sarı-kırmızılı ekibi canından bezdirdi. Galatasaray'ın vazgeçme noktasına geldiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig şampiyonu Galatasaray geçen sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen için teklifini yapıp beklemeye geçti.
Yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olurken, kararını bir türlü vermemesi hem Napoli’yi hem de Galatasaray’ı canından bezdirdi.
Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibi de Osimhen’e dev bir teklif yaparken, yıldız ismin hangi takımı tercih edeceği merak konusu oldu.
Spor yorumcusu Devrim Zengi, Galatasaray’ın Osimhen’in bir türlü karar vermemesi nedeniyle sıkıldığını yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin Osimhen’den vazgeçtiği iddia edildi.
Zengi, Osimhen’in çok büyük ihtimalle Al-Hilal’e imza atacağını söylediği açıklamasında şunları kaydetti:
Yönetimin artık Osimhen’in tutumundan rahatsız olduğunu belirten Zengi, "Galatasaray, Osimhen'den vazgeçti. Dursun Özbek ve Okan Buruk, Osimhen'in kaprislerinden bıktılar. Menajer Gardi de bu olanlardan sıkılmış durumda. Bir türlü orta noktayı bulamadı. Yüzde 90 ihtimalle Al-Hilal'e gidecek. Arapların son teklifini de geri çeviremedi. Büyük ihtimalle 45-50 milyon euro'ya imza atacak. Kimse Osimhen'i kötülemesin. Bu rakamlara hiçbir forvet yok diyemez. Avrupa'da zaten 6-7 milyon Euro teklif alabildi. Galatasaray ise 15-20'ye kadar çıktı” ifadelerini kullandı.