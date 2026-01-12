Galatasaray Onyedika İçin El Sıkıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, kış transfer dönemindeki ilk hamlesini Raphael Onyedika ile yapmaya hazırlanıyor. Africafoot’un aktardığına göre sarı kırmızılılar, Club Brugge ve Nijeryalı orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Haberde, Belçika temsilcisinin Onyedika için ilk etapta 25 milyon euro talep ettiği, Galatasaray’ın ise pazarlıklar sonucu bu rakamı 23 milyon euroya düşürdüğü belirtildi.

BONSERVİSTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi. 24 yaşındaki ön libero ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Onyedika’nın yıllık ücretinin 1 milyon euro civarında olacağı kaydedildi.

Kaynak: NTV Spor