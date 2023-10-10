Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu

Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon sonrası Okan Buruk'a yeni bir sözleşme teklif ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme önerecek ve mevcut maaşına belirgin bir zam yapacak.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 1

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 2

Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 3

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 4

Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak. Tecrübeli çalıştırıcın maaşı yüzde 50 iyileştirilerek güzel bir jest yapılacak.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 5

Galatasaray yönetiminin bu kararını şimdiden kabul eden Okan Buruk, kendisine resmi teklif yapılması halinde hiç beklemeden bu teklifi kabul edecek.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 6

An itibarıyla 23 milyon TL kazanan Okan Buruk'un ücretinin 35 milyon TL seviyelerine çekileceği belirtiliyor.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 7

Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un sözleşmesini 2024'deki seçimden dolayı 1 yılla sınırlandırdığı kaydedildi.

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Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu - Resim: 8

Kaynak: NTV Spor

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