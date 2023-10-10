Galatasaray Okan Buruk'la ilgili kararını verdi: Teklif belli oldu
Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon sonrası Okan Buruk'a yeni bir sözleşme teklif ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme önerecek ve mevcut maaşına belirgin bir zam yapacak.
Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu.
Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak.
Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak. Tecrübeli çalıştırıcın maaşı yüzde 50 iyileştirilerek güzel bir jest yapılacak.
Galatasaray yönetiminin bu kararını şimdiden kabul eden Okan Buruk, kendisine resmi teklif yapılması halinde hiç beklemeden bu teklifi kabul edecek.
An itibarıyla 23 milyon TL kazanan Okan Buruk'un ücretinin 35 milyon TL seviyelerine çekileceği belirtiliyor.
Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un sözleşmesini 2024'deki seçimden dolayı 1 yılla sınırlandırdığı kaydedildi.
Kaynak: NTV Spor