Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun
Galatasaray'da Muslera'nın ayrılması sonrası kaleci arayışı devam ediyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğacak. Sarı-kırmızılı yönetim PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'dan müjdeli haberi aldı. İtalyan eldiven takımdan ayrılma kararı aldı ve ilk uçakla İstanbul'a iniş yapacak. İşte sürpriz transferin detayları...
Kaynak: Fotomaç
Süper Lig devi Galatasaray'da transferde öncelikli bölge kale. Muslera'nın takımdan ayrılması sonrası kaleci arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim aradığı ismi sonunda buldu. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'dan müjdeli haber geldi. İlk uçakla İstanbul'a iniş yapacak!
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma peşinde olan Galatasaray'dan transfer bombaları peş peşe geliyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferinde de gaza bastı. Yıldız isimden beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi.
İTALYAN ELDİVENDEN MÜJDELİ HABER GELDİ
Paris Saint-Germain'in tecrübeli kalecisi Gianluigi Donnarumma ile ilgilenen Galatasaray, beklediği haberi sonunda aldı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray'a bu transferde avantaj sağlayabilecek önemli bir gelişme yaşandı. PSG, Lille'in 23 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier'yi 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon Euro'luk bonuslarla kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
DURSUN ÖZBEK İMZAYI ATTIRIP GETİRECEK! HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Donnarumma takımdan ayrılmış olacak. Fransız eldivenin bugün Paris'e gelerek sabah sağlık kontrolünden geçmesi, öğleden sonra ise 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Bu transferle birlikte PSG'nin birinci kalecisinin Chevalier olacağı kesinleşirken sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.
Chevalier transferinin ardından Donnarumma'nın menajeri aracılığıyla Manchester United ve Galatasaray gibi kulüplerle temasa geçtiği öne sürüldü. Bu süreçte Galatasaray'ın transferde önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.