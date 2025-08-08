Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma peşinde olan Galatasaray'dan transfer bombaları peş peşe geliyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferinde de gaza bastı. Yıldız isimden beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi.