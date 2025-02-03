Galatasaray, Michy Batshuayi'yi Transfer Etti

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

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Galatasaray, Michy Batshuayi'yi Transfer Etti

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Batshuayi, Frankfurt ile 2027 yılına kadar kadar sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkarken 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: İHA

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