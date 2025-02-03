Galatasaray, Michy Batshuayi'yi Transfer Etti
Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Batshuayi, Frankfurt ile 2027 yılına kadar kadar sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkarken 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2025
Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus… pic.twitter.com/2m7L23B0rU
Kaynak: İHA
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