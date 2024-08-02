Galatasaray, Manchester City'nin Yıldızına Talip Oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester City'den Kalvin Phillips'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray, Manchester City'nin Yıldızına Talip Oldu

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester City'den Kalvin Phillips'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; City'nin Temmuz 2022'de 45 milyon sterline Leeds United'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Phillips, Galatasaray'ın hedefinde.

Haber detayında, geride kalan sezonun ikinci yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da teknik direktör Guardiola'nın kadroda düşünmediği ve İngiliz futbolcuya takım arandığı belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kalvin Phillips'e Everton'ın ilgi duyduğu ileri sürülse de futbolcunun, kariyerini yurt dışında sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray, Manchester City'nin Yıldızına Talip Oldu - Resim : 1

Haberde, Galatasaray'ın Scott McTominay için Manchester United'a yaptığı 12.6 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından Phillips transferi için yarışa dahil olduğu vurgulandı.

İngiliz futbolcuya Roma, Leipzig ve Salzburg'un da talip olduğu iddia edildi.

Kalvin Phillips geçen sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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