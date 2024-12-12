Galatasaray-Malmö Maçında İlk Düdük Çaldı | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ya konuk olacak. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 3 galibiyet 2 beraberlikle 4. sırada yer alıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

MALMÖ: Persson, Stryger, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

GALATASARAY: Muslera, Davinson, Metehan Baltacı, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi

MAÇTAN DAKİKALAR | MALMÖ 0-0 GALATASARAY

12' Bolin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, kale ağzında Abdülkerim topu karşıladı. Sonrasında ceza yayından Rosengren şutunu çekti, ancak top Davinson'a çarparak Johnsen'in önüne düştü. Johnsen'in savunma arkasına gönderdiği pasta Christensen, kale yakınından bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

8' Busanello ile Christiensen, rakip yarı alanın solunda paslaşırken Metehan araya girip topu taca gönderdi.

5' Yunus Akgün'ün sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada, Jelert topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray...