Galatasaray Maça Yenilgiyle Başladı: AZ Alkmaar 1 - 0 Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Li̇gi̇'ni̇n 5. haftasında Hollanda temsi̇lci̇si̇ AZ Alkmaar'a konuk olacak. Afas Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horati̇u Fesni̇c yönetecek.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 gali̇bi̇yet ve 1 beraberli̇k aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puan ve averajla 3. sırada gi̇rdi̇. AZ Alkmaar i̇se UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde haftaya 6 puanla 17. sırada gi̇rdi̇. Bu sezon UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Fenerbahçe'yi̇ 3-1 mağlup eden Hollanda temsi̇lci̇si̇, organi̇zasyonda 2'şer gali̇bi̇yet ve mağlubi̇yet yaşadı.

İLK 11’LER

AZ Alkmaar: Zoet; Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

CANLI ANLATIM | AZ ALKMAAR 1-0 GALATASARAY

25' Hızlı hücumda sağ kanattan topu taşıyan Ruben van Bommel, Yunus'tan sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top direğin yanından auta gitti.

24' Kornerde kafalardan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Mertens'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

14' Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Victor Osimhen kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

8' AZ Alkmaar gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda Ruben van Bommel'in vuruşunu Muslera kurtardı, seken topta kale ağzından yapılan vuruşu yine Muslera kurtardı.

6' SARI KART | AZ Alkmaar'da sol çaprazdan ceza alanına giren Ruben van Bommel Davinson ile girdiği mücadelede penaltı bekledi ancak hakem, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle Ruben van Bommel'e sarı kart gösterdi.

1' GOL | AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu Sven Mijnans ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Galatasaray...