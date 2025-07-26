Galatasaray Liverpool'un Yıldızını İstiyor
Galatasaray transferde rotayı Liverpool'un genç yıldızına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip Elliot'u İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
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Süper Lig ekibi Galatasaray Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaşırken, takımı güçlendirme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak gözünü Liverpool’un yıldızına dikti.
Sabah’ın aktardığı habere göre, Galatasaray’ın Premier Lig devi Liverpool’un 23 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliot'u İstanbul'a getirmeye hazırlandığı iddia edildi.
Genç yıldız için kiralama formülünün uygulanması bekleniyor.
Elliot, geçen sezon Liverpool formasıyla 28 maçta forma giyerken, 5 hol 3 asist kaydetmişti.