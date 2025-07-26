Galatasaray Liverpool'un Yıldızını İstiyor

Galatasaray transferde rotayı Liverpool'un genç yıldızına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip Elliot'u İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Liverpool
Galatasaray Liverpool'un Yıldızını İstiyor - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona ulaşırken, takımı güçlendirme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak gözünü Liverpool’un yıldızına dikti.

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Galatasaray Liverpool'un Yıldızını İstiyor - Resim: 2

Sabah’ın aktardığı habere göre, Galatasaray’ın Premier Lig devi Liverpool’un 23 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliot'u İstanbul'a getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Genç yıldız için kiralama formülünün uygulanması bekleniyor.

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Galatasaray Liverpool'un Yıldızını İstiyor - Resim: 3

Elliot, geçen sezon Liverpool formasıyla 28 maçta forma giyerken, 5 hol 3 asist kaydetmişti.

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