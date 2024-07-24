Galatasaray-Lecce Maçı 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, ikinci hazırlık kampına 22 Temmuz'da başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Serie A takımlarından Lecce ile ikinci kampta ilk hazırlık maçını oynayacak.

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Galatasaray-Lecce Maçı 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ikinci hazırlık kampına 22 Temmuz’da başladı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A takımlarından Lecce ile ikinci kampta ilk hazırlık maçını oynayacak.

Galatasaray - Lecce karşılaşması bugün saat 20.30’da başlayacak.Mücadele Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Kerem, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi

Lecce: Falcone, Maleh, Baschirotto ©, Morente, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gendrey, Gallo, Pierret

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