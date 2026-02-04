Galatasaray Kupada Fire Vermiyor: 3'te 3 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İstanbulspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikada Icardi’nin golüyle öne geçti. 24. dakikada Torreira farkı ikiye çıkarırken, konuk ekip 26. dakikada Mendy'le skoru 2-1’e getirdi. 33. dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışından attığı golle Galatasaray yeniden rahatladı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında ise talihsiz bir sakatlık yaşandı. 46. dakikada Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Ahmed Kutucu soyunma odasına giderken, İsa Doğan sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sakatlıklar nedeniyle İsa Doğan’ın yerine 51. dakikada Mücahit Serbest, Ahmed Kutucu’nun yerine ise 52. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 9’a yükseltirken, İstanbulspor grupta 1 puanda kaldı.

