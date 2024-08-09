Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu Kadroda Düşünmüyor mu? Derbi Sonrası Gelen Teklife 'Evet' Dedi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'e Rusya'dan teklifler geldiği belirtildi. Her iki oyuncunun da tekliflere cevabının olumsuz olduğu fakat Galatasaray yönetimin oyuncuların satılması için onay verdiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu Kadroda Düşünmüyor mu? Derbi Sonrası Gelen Teklife 'Evet' Dedi

Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında 5-0'lık tarihi bir hezimet alan Galatasaray hem transfer konusunda hem de takımdan gönderilecek oyuncular konusunda mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar, kadrolarındaki isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.

Milliyet’ten Nevzat Dinar’ın haberine göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Spartak Moskova’ya “evet” dedi ama oyuncular anlaşamadı. Kerem Aktürkoğlu’nun kendisine teklif edilen yıllık 2.2 milyon euroyu az bulduğu ve 3.5 milyon euro istediği belirtildi. Moskovalı yöneticilerin milli futbolcuyu ikna etmek yeni bir teklif hazırlayacağı bildirildi.

Derrick Köhn’ün ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle endişeli olduğu öğrenildi. Alman futbolcunun tereddütler yaşadığı ve kazanacağı parayı ülkesine götürmesine sorun oluşturabileceğini düşündüğü belirtildi. Galatasaray’ın, Kerem ve Köhn’ün vereceği karara göre transfer konusunun yeniden ele alacağı öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş’a 5-0 yenildikleri maçta oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu’nun teknik ekiple sorun yaşadığı iddia edilmiş, ardından hem Kerem hem de Muslera ise bunları yalanlamıştı. Bu olay sonrası Kerem’in transfer haberlerini gündeme düşmesi dikkat çekti.

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor IBAN ile Para Yollayanlar Dikkat: Çok Büyük Risk Barındırıyor
Berat Özdemir Rams Başakşehir'de Berat Özdemir Rams Başakşehir'de
Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı: ‘Bir İsteğiniz Var mı?’ Bülent Ersoy’un Eski Başbakanla ‘Gazino’ Anısı
Hatice Akbaş’tan Boksta Gümüş Madalya Hatice Akbaş’tan Boksta Gümüş Madalya
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’