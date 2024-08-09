Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu Kadroda Düşünmüyor mu? Derbi Sonrası Gelen Teklife 'Evet' Dedi

Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında 5-0'lık tarihi bir hezimet alan Galatasaray hem transfer konusunda hem de takımdan gönderilecek oyuncular konusunda mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar, kadrolarındaki isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.

Milliyet’ten Nevzat Dinar’ın haberine göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Spartak Moskova’ya “evet” dedi ama oyuncular anlaşamadı. Kerem Aktürkoğlu’nun kendisine teklif edilen yıllık 2.2 milyon euroyu az bulduğu ve 3.5 milyon euro istediği belirtildi. Moskovalı yöneticilerin milli futbolcuyu ikna etmek yeni bir teklif hazırlayacağı bildirildi.

Derrick Köhn’ün ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle endişeli olduğu öğrenildi. Alman futbolcunun tereddütler yaşadığı ve kazanacağı parayı ülkesine götürmesine sorun oluşturabileceğini düşündüğü belirtildi. Galatasaray’ın, Kerem ve Köhn’ün vereceği karara göre transfer konusunun yeniden ele alacağı öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş’a 5-0 yenildikleri maçta oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu’nun teknik ekiple sorun yaşadığı iddia edilmiş, ardından hem Kerem hem de Muslera ise bunları yalanlamıştı. Bu olay sonrası Kerem’in transfer haberlerini gündeme düşmesi dikkat çekti.