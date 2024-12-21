Galatasaray-Kayserispor Rekabetinde 57. Randevu

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 56 müsabakada Galatasaray 34, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 122 golüne, Kayserispor 45 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 28 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 56 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA