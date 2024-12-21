Galatasaray Kayseri Deplasmanına Hazır
Süper Lig'de lider Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım bugün Kayseri'ye gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA