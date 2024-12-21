Galatasaray Kayseri Deplasmanına Hazır

Süper Lig'de lider Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım bugün Kayseri'ye gidecek.

Galatasaray Kayseri Deplasmanına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Kayserispor
Netflix Canlı Yayın İşini Sevdi: FIFA Kadınlar Dünya Kupası İçin Tarihi Anlaşma Netflix'ten Tarihi Bir Canlı Yayın Anlaşması Daha
Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz
THY EuroLeague'in İlk Yarısı Tamamlandı THY EuroLeague'in İlk Yarısı Tamamlandı