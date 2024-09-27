Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında RAMS Park'ta oynanacak mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA