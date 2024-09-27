Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında RAMS Park'ta oynanacak mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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