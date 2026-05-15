Galatasaray Kafilesi RAMS Park'ta: 26. Şampiyonluğa Görkemli Kutlama
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamalar için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti. Binlerce taraftar, Galatasaraylı oyuncuları taşıyan otobüse güzergah boyunca eşlik ederken, yaklaşık 2.5 saat süren yolculuğun ardından otobüs kutlamaların merkezine, RAMS Park'a ulaştı.
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.
2.5 saatlik bir yolculuğun ardından RAMS Park'a varıldı.
Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.
Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.
Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.
Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.
Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaştı. Güzergah boyunca Galatasaray kafilesine çok sayıda taraftar eşlik etti.
Kaynak: AA