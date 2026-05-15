Galatasaray Kafilesi RAMS Park'ta: 26. Şampiyonluğa Görkemli Kutlama

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.

KAFİLE RAMS PARK'TA

2.5 saatlik bir yolculuğun ardından RAMS Park'a varıldı.

Torreira, üstü açık otobüste “Gitme, Mauro” yazılı pankart açtı.

Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zirveye çıkacak.

Galatasaray, şampiyonluğu bu akşam RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.

Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

YÜZLERCE TARAFTAR EŞLİK EDİYOR

Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

ŞAMPİYONLUK OTOBÜSÜNE SEVGİ SELİ

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaştı. Güzergah boyunca Galatasaray kafilesine çok sayıda taraftar eşlik etti.

Kaynak: AA