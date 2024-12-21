Galatasaray Kafilesi Kayseri'de

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi Kayseri'ye vardı. Takımın konaklayacağı otelden çıkan gelin ve damadı taraftarlar kutlarken, damat da tebrikleri kabul ederken taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray Kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Kayseri Havaalanı'na indi. Geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele gelen sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan çok sayıda taraftar, Galatasaray'ı otel önünde karşıladı. Tezahüratlarıyla takıma moral veren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çekindi.

DAMAT TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Öte yandan takımın geleceği otelden çıkan gelin ve damadı, taraftarlar alkışlayarak tebrik etti. Tebrikleri kabul eden damat da taraftara üçlü çektirdikten sonra otelden ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 16.00'da oynanacak.

Galatasaray Yönetiminden Fenerbahçe'ye Fuat Paşa'lı Gönderme: 'Yalı Var, Yapı Var, Tiyatro Var'Galatasaray Yönetiminden Fenerbahçe'ye Fuat Paşa'lı Gönderme: 'Yalı Var, Yapı Var, Tiyatro Var'Spor
Galatasaray Kayseri Deplasmanına HazırGalatasaray Kayseri Deplasmanına HazırSpor



Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Kayserispor
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Serdal Adalı'dan 'Atçılık' Mesajı: 'Geleceği Çok Parlak' Serdal Adalı'dan 'Atçılık' Mesajı
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor
Icardi'den Olay Paylaşım Icardi'den Olay Paylaşım