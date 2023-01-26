Galatasaray, Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray, Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, genç futbolcularıyla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Jankat Yılmaz’ın profesyonel sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Jankat Yılmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"UZUN YILLAR GALATASARAY'A HİZMET EDECEK"

Jankat’ın uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edeceğini belirten Başkan Özbek, "Jankat, iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. Hem milli takımımızın hem de A takımımızın oyuncusu. Kendisini çok başarılı buluyoruz, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecektir. İnşallah sakatlık olmadan bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Galatasaray kendisine de kariyeri boyunca daha iyi bir kariyer yapması için destekçisi olacaktır" diye konuştu.

"GURUR DUYMAYA DEVAM EDİYORUM"

Galatasaray’ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu aktaran Jankat Yılmaz ise, "Başta başkanımız olmak üzere yönetim kuruluna, üzerimde emeği olan Okan hocama, kaleci antrenörlerime, altyapıdaki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Hala daha gurur duymaya devam ediyorum. İnşallah bu formayı uzun yıllar terletmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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