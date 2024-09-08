Galatasaray İstiyordu; Fenerbahçe Bombayı Patlattı: İstanbul’a Gelip İmzayı Atacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus'un yıldızı Filip Kostic için çekişiyordu. Galatasaray'ın çok istediği oyuncu Sırp orta saha ve sol kanat oyuncusu Kostic, Fenerbahçe ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve Juventus'un Kostic'in transferi için anlaşmaya vardığını yazdı. Fenerbahçe'nin oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile sözleşme görüşmelerine başladığını bildirdi. Sabuncuoğlu ayrıca Filip Kostic'in bu akşam saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geliş yapacağını kaydetti.