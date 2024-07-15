Galatasaray İstemiş Fenerbahçe Almıştı: Okan Buruk'tan Transfer Sonrası Dikkat Çeken Açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf’a 5-2 mağlup oldukları maçtan sonra konuştu.

Galatasaray'ın istediği ancak Fenerbahçe'nin bugün transfer ettiğini duyurduğu Oğuz Aydın transferine ilişkin yorumlarda bulunan Okan Buruk, "Çok mantıklı değildi" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

'İNŞALLAH 2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR'

"Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz. En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor. Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor."

KÖHN'ÜN PERFORMANSINI YORUMLADI

"10 gün oldu daha antrenmanlara başlayalı. Yüksek şiddetli antrenman yapıyoruz. Bu tür maçları oyuncu performansı için değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz."

OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI: 'MANTIKLI BİR ŞEY DEĞİLDİ'

"Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir Transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Zaten yer verme şansımız yok." şeklinde konuştu.