Galatasaray ile Fenerbahçe’nin istediği Rafa Silva’nın yeni adresi belli oldu

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'nın yenı takımı belli oluyor. Arabistan medyası oyuncunun Al-Shabab ile anlaştığını duyurdu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe’nin istediği Rafa Silva’nın yeni adresi belli oldu

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Adı sık sık Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.

Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.

Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.

2016/2017 sezonunun başında transfer olduğu Benfica'nın forması ile toplamda 326 karşılaşmaya çıkan Rafa Silva, 94 gol ve 79 asistlik performans sergiledi.

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