Galatasaray ile AZ Alkmaar Karşılaşmasında İkinci Gol Geldi

UEFA Avrupa Ligi play-off heyecanı devam ediyor. Deplasmandaki ilk maçta AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup olan Galatasaray rakibini sahasında konuk ediyor.

RAMS Park'ta maç saat 20.45'te başlayan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstlendiği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England. VAR odasında ise England'ın yardımcısı Stuart Attwell yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Mijnans, Poku, Lahdo, Parrott.

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 1-2 AZ ALKMAAR

56' GOL | Osimhen.

55' GOL | Kasius.

43' GOL | Poku sol taraftan topu ceza sahasına taşıdı. Poku’nun ceza sahası içi sol çaprazından pasında Maikuma kale önünde dokunarak topu ağlara gönderdi.

28' Wolfe’nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.

26' Kullanılan köşe vuruşunun ardından oluşan karambolde ceza sahası dışına açılan topa Belic gelişine vurdu, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16' Sallai’nin ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Owusu-Oduro son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

13' Poku’nun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu çıkardı. Pozisyonun devamında Koopmeiners’in penaltı noktası yakınından vuruşunda Davinson Sanchez topa kale önünde müdahale etti.

5' Koopmeiners’in sol taraftan ceza sahası içine pasında Mijnans topla buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay son anda uzanarak topu kornere çeldi.

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

Kaynak: İHA