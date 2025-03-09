Galatasaray ile Alanyaspor 18. Randevuda: İlk Gol Geldi
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20:30'da başladı. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen
CANLI | ALANYASPOR 1-0 GALATASARAY
22 'Alanyaspor, Tonny Vilhena'nın golüyle öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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