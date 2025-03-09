Galatasaray ile Alanyaspor 18. Randevuda: İlk Gol Geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20:30'da başladı. İşte detaylar...

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Galatasaray ile Alanyaspor 18. Randevuda: İlk Gol Geldi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

CANLI | ALANYASPOR 1-0 GALATASARAY

22 'Alanyaspor, Tonny Vilhena'nın golüyle öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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