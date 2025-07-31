Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha!
Galatasaray'da bir transferin daha bitme noktasına geldiği bildirildi. Ederson'un yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Sabah
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sonunda mutlu sona ulaşırken, bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un da Galatasaray’a sıcak baktığı iddia edildi.
Kaptan Muslera’nın yerini doldurmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, Ederson ile her konuda el sıkıştı. Sabah’ta yer alan habere göre, Manchester City’nin de ikna olmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’ın 8-9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.
Ederson’a ise 8 milyon euro maaş ödeneceği kaydedildi.
Yıldız ismin yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.