Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha!

Galatasaray'da bir transferin daha bitme noktasına geldiği bildirildi. Ederson'un yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah

Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha! - Resim: 1

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sonunda mutlu sona ulaşırken, bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un da Galatasaray’a sıcak baktığı iddia edildi.

1 4
Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha! - Resim: 2

Kaptan Muslera’nın yerini doldurmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, Ederson ile her konuda el sıkıştı. Sabah’ta yer alan habere göre, Manchester City’nin de ikna olmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’ın 8-9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.

2 4
Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha! - Resim: 3

Ederson’a ise 8 milyon euro maaş ödeneceği kaydedildi.

3 4
Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha! - Resim: 4

Yıldız ismin yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

4 4