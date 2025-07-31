Galatasaray Hız Kesmedi: Osimhen'den Sonra Bir Yıldız Daha!

Kaptan Muslera’nın yerini doldurmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, Ederson ile her konuda el sıkıştı. Sabah’ta yer alan habere göre, Manchester City’nin de ikna olmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray’ın 8-9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.