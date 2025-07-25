Galatasaray, Hazırlık Maçında Strasbourg ile Karşı Karşıya
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın kendi sahasında Fransız takımı Strasbourg ile karşılaşacak.
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampının ardından İstanbul'a döndü ve çalışmalarına burada devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda 4. hazırlık maçında yarın saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
Aslan daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
Galatasaray, bu maçın ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile mücadele edecek.
Kaynak: İHA
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