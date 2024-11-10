Galatasaray Hata Yapmadı: Kritik Maçta Samsunspor'u 3-2 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 3’üncü ve 55’inci dakikalarda Victor Osimhen, 85’inci dakikada Michy Batshuayi attı. Samsunspor’un gollerini ise 50’nci dakikada penaltıdan Ntcham ile 90+3'üncü dakikada yine penaltıdan Bennasser kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 4’üncü mağlubiyetini yaşadı ve 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR | GALATASARAY 3 - 2 SAMSUNSPOR

SAMSUNSPOR PENALTIDAN FARKI 1'E İNDİRDİ

Samsunspor penaltıdan Youssef Ait Bennasser ile bulduğu gol ile skoru 3-2 yaptı.

85' GOL! BATSHUAYİ OYUNA GİRER GİRMEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Michy Batshuayi, Hakim Ziyech'in assitinde golü buluyor. 71'inci dakikada oyuna girer Batshuayi golünü sakatlanan takım arkadaşı Icardi'ye armağan etti.

GALATASARAY'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi oyuna girdi. 81'ci dakikada Osimhen yerini Hakim Ziyech'e bıraktı.

70' MUSLERA HAFİF SAKATLIK GEÇİRDİ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera yerden kalkamadı. Tedavisi için oyun bir süre durdu. 72' dakikada Hakem Halil Umut Meler maçı devam ettiren düdüğü çaldı. Muslera tedavisinin ardından sahaya geri döndü.

61' ARKA ARKAYA RÖVAŞATALAR

Ceza sahasına açılan ortaya ilk olarak Abdülkerim sonrasında Davinson sırayla röveşata vurdu. Abdülkerim'in şutu direkten dönerken, Davinson'un şutu az farkla auta gitti.

55' GOL! OSIMHEN İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray tekrardan öne geçiyor. Victor Osimhen yaptığı kafa vuruşuyla kaleyi buluyor ve skoru 2-1 yapıyor.

50' GOL! HALİL UMUT MELER PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Penaltıdan golü atan oyuncu Olivier Ntcham skora denge getiriyor. Durum 1-1. Pozisyonun ardından Fernando Muslera, hakem Halil Umut Meler'e itirazları sonrası sarı kart gördü.

46' İKİNCİ DEVRE BAŞLADI

İkinci devre Galatasaray takımının vuruşuyla başladı. Galatasaray'da Ismail Jakobs oyundan çıktı, yerine Victor Nelsson, oyuna dahil oldu.

İLK YARI TAMAMLANDI

Galatasaray, devreye Samsunspor karşısında 1-0 önde girdi.

17' OSIMHEN CEZA SAHASI DIŞINDAN YOKLADI

Mertens'in verdiği pasla ceza sahası dışından kaleye vuruşunu yapan Osimhen ağları havalandıramadı. Okan Koçuk topu kornere çeldi.

2' GOL! VİCTOR OSIMHEN AÇILIŞI YAPTI

Victor Osimhen, Galatasaray'ın ilk golünü attı. Sağ kanattan Lucas Torreira'nın attığı ortaya yükselen Victor Osimhen, yaptığı kava vuruşuyla Okan Koçuk'u avladı. Golün ardından Mauro Icardi'nin formasını göstererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

1' RAMS PARK'TA İLK DÜDÜK ÇALDI

Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Samsunspor maça başlıyor.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji