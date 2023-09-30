Galatasaray geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Wilfried Zaha sarı kırmızılılarda ilk golünü attı.

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Galatasaray geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada ikinci yarı 3 gol oldu. Konuk takım 48'de Renaldo Cephas ile öne geçti. Galatasaray ise 56'da Wilfried Zaha ve 69'da Hayrullah'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken sarı kırmızılılar puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

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