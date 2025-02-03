Galatasaray, Gaziantep Deplasmanında: Mücadelede İlk Düdük Çaldı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

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Galatasaray, Gaziantep Deplasmanında: Mücadelede İlk Düdük Çaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.

CANLI ANLATIM | GAZİANTEP FK 0-0 GALATASARAY

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

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