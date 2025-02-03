Galatasaray, Gaziantep Deplasmanında: Mücadelede İlk Düdük Çaldı
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.
CANLI ANLATIM | GAZİANTEP FK 0-0 GALATASARAY
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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