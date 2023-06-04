Galatasaray yeni iç saha formasını tanıttı: Bağlama ve şarkı ayrıntısı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını videoyla duyurdu.

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Galatasaray yeni iç saha formasını tanıttı: Bağlama ve şarkı ayrıntısı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi. Klipte, Boey'in bağlama çaldığı görülürken, Fenerbahçe'nin iç saha karşılaşmalarında gol sonrası çalan şarkının videoda kullanılması dikkat çekti.

Kaynak: AA

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futbol Galatasaray
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