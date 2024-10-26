Galatasaray Formasından Stadyum Ekranlarına... Tepki Çeken Sponsor Yine Süper Lig Maçında!

Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olduğunda büyük tartışma yaratan meritking.news'in kulüple sözleşmesi, TFF'nin müdahalesiyle iptal edildi. Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı site, dün akşamki Adana Demirspor-Sivasspor maçında ise Yeni Adana Stadyumu'nun Led ekranlarına yansıtıldı.

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Galatasaray Formasından Stadyum Ekranlarına... Tepki Çeken Sponsor Yine Süper Lig Maçında!

Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında, sırtında yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news reklamıyla çıkan Galatasaray tartışma konusu olurken, kulübün site ile olan sözleşmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) izni iptal etmesiyle feshedildi.

Galatasaray Formasından Stadyum Ekranlarına... Tepki Çeken Sponsor Yine Süper Lig Maçında! - Resim : 1

Süper Lig'in 10. haftasında dün oynanan Adana Demirspor-Sivasspor maçında ise meritking.news reklamının Yeni Adana Stadyumu'nun Led ekranlarına yansıdığı görüldü. TFF'nin Galatasaray ile sponsorluğuna izin vermediği reklamın stadyumda gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray Formasından Stadyum Ekranlarına... Tepki Çeken Sponsor Yine Süper Lig Maçında! - Resim : 2

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray, sponsorluk anlaşmasının feshiyle ilgili KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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