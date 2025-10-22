Aslan Fırtına Gibi Başladı! Osimhen Rekor Kırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo Glimt karşısında maça fırtına gibi başladı. Victor Osimhen, 3. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ayrıca Galatasaray formasıyla Devler Ligi’nde üst üste 3 maçta da gol atan ilk futbolcu oldu.

Aslan Fırtına Gibi Başladı! Osimhen Rekor Kırdı
Şampiyonlar Ligi’nin 2025/26 sezonu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlıyor. RAMS Park’ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Nijeryalı yıldız 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

REKOR KIRDI

Bu golle Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. golünü atarak Burak Yılmaz’ın rekorunu da kırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

