Aslan Fırtına Gibi Başladı! Osimhen Rekor Kırdı

Şampiyonlar Ligi’nin 2025/26 sezonu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlıyor. RAMS Park’ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maçın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Nijeryalı yıldız 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

REKOR KIRDI

Bu golle Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. golünü atarak Burak Yılmaz’ın rekorunu da kırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...