Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı

Galatasaray, Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye teklif yaptı. Galatasaray’ın bu teklifinden sonra Fenerbahçe de önceki teklifini artırdı.

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Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı


Daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erdi. Geçtiğimiz sezonda Fenrbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Batshuayi, sarı lacivertlilerin ezeli rakibinin radarına girdi.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı - Resim : 1

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray Batshuayi'ye, Fenrbahçe’nin önerdiği şartlardan daha yüksek ücretle anlaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.

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