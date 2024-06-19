Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı



Daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erdi. Geçtiğimiz sezonda Fenrbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Batshuayi, sarı lacivertlilerin ezeli rakibinin radarına girdi.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray Batshuayi'ye, Fenrbahçe’nin önerdiği şartlardan daha yüksek ücretle anlaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.



