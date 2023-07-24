Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının devre arasında oynanacağını açıkladı.

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağını duyurdu. 

2023-2024 sezonu devre arasında oynanacak karşılşamaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı / çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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