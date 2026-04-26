Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin VAR'ı Belli Oldu
Süper Lig'in 31.haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL
RAMS Park’ta oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay da 4. hakem olacak.
VAR KOLTUĞUNDA TURTAY OTURACAK
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Turtay’a AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.
