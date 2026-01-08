Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.